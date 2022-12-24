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13:17, 24 декабря 2022Бывший СССР

На Украине погибли грузинские наемники

В ходе СВО на Украине уничтожены двое наемников из Грузии

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

В ходе специальной военной операции на Украине погибли двое грузинских наемников. Кадры с их похорон опубликовало издание «Русская весна» в своем Telegram-канале.

«На Украине уничтожены еще двое иностранных наемников — на этот раз из Грузии», — говорится на сайте издания.

Ранее сообщалось, что в районе города Артемовска (украинское название города — Бахмут) в Донецкой области погиб польский наемник, выступающий на стороне Вооруженных сил Украины. Речь идет о 35-летнем Даниэле Штибере. Уточняется, что он был сыном крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера.

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Никита Савин
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