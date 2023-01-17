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19:53, 17 января 2023Ценности

Девушка обнаружила рисунок своего лица на платье с сайта Shein и удивилась

TikTok-блогерша sterk_acres нашла рисунок своего лица на платье с сайта Shein

Кадр: @sterk_acres

Блогерша с никнеймом @sterk_acres нашла рисунок своего лица на платье с сайта ретейлера Shein и удивилась. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала с объемными короткими локонами синего цвета, в очках с массивной оправой и с красной помадой на губах. Затем она продемонстрировала наряд, на котором обнаружила изображение девушки с подобной прической, аксессуарами и чертами лица. «Не знаю, что и думать. (...) Чувствую себя польщенной, ошеломленной и оскорбленной», — заявила юзерша.

Часть зрителей также отметили указанное сходство, посоветовав тиктокерше подать иск. «Лучше бы они тебе заплатили», «Слишком похоже, чтобы быть случайностью», «Обратись в суд», — высказались они.

В мае 2022 года сообщалось, что австралийская писательница и журналистка купила деловую одежду в интернете и впоследствии разглядела на ней пошлые слова.

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Алина Гостева
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