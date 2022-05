Женщина купила одежду для офиса и разглядела на ней пошлую фразу

Австралийка Джина Раштон случайно купила рубашку с фразой «сексуально возбудить человека»

Австралийская писательница и журналистка купила деловую одежду в интернете и впоследствии разглядела на ней пошлые слова. На соответствующий пост в Twitter обратили внимание в Daily Mail.

Жительница Сиднея Джина Раштон рассказала, что решила пополнить гардероб вещами, подходящими для работы в офисе, и приобрела белую рубашку в оранжевую полоску бренда First Base. Стоимость вещи составила 79 долларов (4694 рубля) с учетом скидки.

По словам женщины, позже во время примерки она обнаружила, что на полосах рубашки напечатана неприличная фраза I Only Go To First Base (дословно «я дошел только до первой стадии»). Известно, что в английском сленге данное выражение означает «сексуально возбудить человека».

«Я просто хотела купить офисную одежду, но на сайте не разглядела принта на рубашке», — пояснила Раштон в публикации. Пользователи сети поддержали журналистку в комментариях, рассказав об аналогичных ситуациях из личного опыта. «Один раз я купила майку с абстракцией, а оказалось, что это рука с сигаретой», — вспомнила одна из юзеров.

В сентябре 2021 года пенсионерка пришла в церковь в свитере с непристойным рисунком. Анонимный автор опубликовал снимок, на котором запечатлена неизвестная женщина, сидящая в храме. На размещенном кадре видно, что пожилая женщина одета в ярко-красный свитер с рисунком в виде мужского полового органа зеленого цвета.