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12:36, 17 января 2023Россия

Появились кадры подготовки сербских добровольцев в запорожском батальоне

Врио губернатора Балицкий показал подготовку сербских добровольцев в запорожском батальоне
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Telegram-канал Балицкий Евгений

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий показал подготовку сербских добровольцев, которую они проходят в составе батальона имени Павла Судоплатова. Соответствующую запись он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня бойцы кроме учебно-тренировочных занятий выполняют и конкретные задачи по обеспечению безопасности Запорожской области и города Мелитополя», — пояснил врио главы региона.

По словам Балицкого, тренировочные мероприятия проходят в условиях, которые приближены к боевым. Также он пообещал, что власти Запорожской области будут оказывать бойцам всяческую поддержку.

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В сентябре 2022 года стало известно, что в Запорожской области были сформированы два добровольческих отряда, которые назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова и апостола Андрея Первозванного. Прием добровольцев начался 22 сентября.

13 января Балицкий сообщил, что батальон имени Павла Судоплатова пополнился бойцами из Сербии. Он отметил, что добровольцы прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам страны в специальной военной операции на Украине.

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Никита Абрамов
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