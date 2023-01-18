Кипр лишит девять человек гражданства

Власти Кипра лишат гражданства еще девять человек

Совет министров Кипра заявил, что власти приняли решение лишить гражданства республики еще девять человек, однако данные о них не раскрываются. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова заместителя официального представителя кипрского правительства Ниови Паризину.

Речь идет о трех инвесторах и шести иждивенцах (супругах, детях или родителях). «Всего на сегодняшний день решениями совета министров лишены гражданства 232 человека. Из них 63 инвестора и 159 иждивенцев», — добавила Паризину.

Кипр предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям с 2007 года. С 2013 года власти выдали около четырех тысяч «золотых паспортов» тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Однако программу выдачи отменили 1 ноября 2020 года после расследования Al Jazeera, согласно которому власти выдают паспорта преступникам. Кроме того, некоторые страны вроде США критиковали Кипр за такую практику.