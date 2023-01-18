Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:45, 18 января 2023Ценности

Giorgio Armani выиграл суд у владелицы российского бренда

Итальянский бренд Giorgio Armani выиграл право на принадлежащий россиянке товарный знак

Фото: Daniel Kalker / DPA / Globallookpress.com

Итальянский ретейлер Giorgio Armani выиграл суд у индивидуальной предпринимательницы из Томской области Татьяны Захаровой. Об этом сообщает ТАСС.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску модного дома досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Prima. Bags & Accessories, которым владела бизнесвумен.

По данным Роспатента, действие российской марки, которая была зарегистрирована на имя Захаровой в 2018 году, распространялось на большое количество товаров трех классов Международной классификации товаров и услуг. Среди них, в частности, были солнцезащитные очки, чехлы для смартфонов, кошельки, сумки, чемоданы и одежда.

Известно, что иностранная компания просила отменить правовую охрану спорного бренда для всех товаров трех классов, в отношении которых он зарегистрирован. По мнению истца, товарный знак правообладателем не используется, в то время как Giorgio Armani под брендом Prima выпускает косметические средства и сумки.

В мае 2021 года Converse украл старую идею дизайна кед у девушки и не принял ее на работу. Жительница Флориды Сесилия Монж разместила в соцсети ролик, в котором рассказала о проблемной ситуации. По ее словам, в 2019 году она подала заявку на стажировку в отдел дизайна упомянутого бренда, приложив документ с собственными иллюстрациями и идеями дизайна для новых кед. В ответ ей сообщили об отказе. Затем девушка показала на кадрах обувь из новой коллекции Converse, внешний вид которых полностью повторяет предложенные ею старые эскизы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике
В российском регионе водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта
Три пассажира автобуса погибли при столкновении с КамАЗом в российском городе
Бывший американский генерал призвал многократно усилить Украину
Погибший в авиакатастрофе глава МВД Украины летел в Харьков
Названы сроки вторжения Китая на Тайвань
Премьер Украины заявил о повреждении более половины энергообъектов в стране
Президент Молдавии заявила о долге остановить Россию
Путин оценил отечественный электрокар
Число работающих с Россией финских компаний упало в шесть раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.