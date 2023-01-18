Giorgio Armani выиграл суд у владелицы российского бренда

Итальянский бренд Giorgio Armani выиграл право на принадлежащий россиянке товарный знак

Итальянский ретейлер Giorgio Armani выиграл суд у индивидуальной предпринимательницы из Томской области Татьяны Захаровой. Об этом сообщает ТАСС.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску модного дома досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Prima. Bags & Accessories, которым владела бизнесвумен.

По данным Роспатента, действие российской марки, которая была зарегистрирована на имя Захаровой в 2018 году, распространялось на большое количество товаров трех классов Международной классификации товаров и услуг. Среди них, в частности, были солнцезащитные очки, чехлы для смартфонов, кошельки, сумки, чемоданы и одежда.

Известно, что иностранная компания просила отменить правовую охрану спорного бренда для всех товаров трех классов, в отношении которых он зарегистрирован. По мнению истца, товарный знак правообладателем не используется, в то время как Giorgio Armani под брендом Prima выпускает косметические средства и сумки.

В мае 2021 года Converse украл старую идею дизайна кед у девушки и не принял ее на работу. Жительница Флориды Сесилия Монж разместила в соцсети ролик, в котором рассказала о проблемной ситуации. По ее словам, в 2019 году она подала заявку на стажировку в отдел дизайна упомянутого бренда, приложив документ с собственными иллюстрациями и идеями дизайна для новых кед. В ответ ей сообщили об отказе. Затем девушка показала на кадрах обувь из новой коллекции Converse, внешний вид которых полностью повторяет предложенные ею старые эскизы.