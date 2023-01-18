Оценен ущерб обанкротившейся криптовалютной биржи FTX

CNBC: обанкротившейся криптовалютная биржа FTX сообщила, что хакеры украли $415 миллионов

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX оценила размер ущерба в 5,5 миллиардов долларов — отмечается, что около 10 процентов от этой суммы похитили хакеры. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, злоумышленниками было похищено криптовалюты на 415 миллионов долларов. В компании установили объем ликвидных средств для восстановления в размере около 5,5 миллиардов долларов. Похищенные средства на три четверти поступили из международной компании, остальное — из американского подразделения, отмечает CNBC.

Адвокаты компании рассказали, что оценивают активы, которые могут быть возвращены должникам. В перечень входит и имущество основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамах.

В ноябре 2022 года произошел крупный обвал биткоина — всего за два дня (8-9 ноября) он потерял 23 процента стоимости и опустился до 15,8 тысячи долларов. Обвал был связан с крахом крупной криптовалютной биржи FTX — в начале ноября вышло расследование о ее неплатежеспособности.