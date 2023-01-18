Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:13, 18 января 2023Россия

В российском городе медведь напал на лыжника

В Партизанске лыжник с рваными ранами головы попал в больницу после нападения медведя

Фото: Brian Hiew / Unsplash

Медведь напал на лыжника в приморском городе Партизанске. После этого россиянин с рваными ранами головы и рук попал в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на представителя единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа.

Собеседник агентства пояснил, что все произошло в районе частного сектора, где «уже начинается лес». После нападения хищник скрылся.

Житель Партизанска сумел самостоятельно добраться домой, откуда его и увезли в медучреждение.

По данным KP.RU, в результате нападения животного пострадал 76-летний пенсионер из Партизанска. В соцсетях уже появилось предостережение о хищнике, который может находиться сейчас где угодно. Предположительно, люди видели медведя в районе улицы Котовского. Приморским специалистам поручили заняться отловом агрессивного животного.

В августе 2022 года житель поселка Гари в Свердловской области спасся от напавшего на него медведя, притворившись мертвым. После случившегося двум бригадам охотников было выдано разрешение на отстрел хищника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали число жертв при крушении вертолета в Броварах
Объяснены причины постоянного возвращения к бывшему после расставания
В Госдуме высказались о шитье формы для военных на уроках труда
Избитая бывшим парнем в Таиланде россиянка попросила у властей защиты
12-летняя девочка решила повторить опасный челлендж из TikTok и умерла
Российский автослесарь зарезал кондуктора во время ссоры
Стилист раскрыла способ определить длину джинсов без примерки
Резцова возмутилась высокими зарплатами российских футболистов
В России указали на возможность Киева прекратить боевые действия в любой момент
Молодая домохозяйка вынудила мужа обеспечивать ее 15 лет в случае развода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.