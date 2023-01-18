В российском городе медведь напал на лыжника

В Партизанске лыжник с рваными ранами головы попал в больницу после нападения медведя

Медведь напал на лыжника в приморском городе Партизанске. После этого россиянин с рваными ранами головы и рук попал в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на представителя единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа.

Собеседник агентства пояснил, что все произошло в районе частного сектора, где «уже начинается лес». После нападения хищник скрылся.

Житель Партизанска сумел самостоятельно добраться домой, откуда его и увезли в медучреждение.

По данным KP.RU, в результате нападения животного пострадал 76-летний пенсионер из Партизанска. В соцсетях уже появилось предостережение о хищнике, который может находиться сейчас где угодно. Предположительно, люди видели медведя в районе улицы Котовского. Приморским специалистам поручили заняться отловом агрессивного животного.

В августе 2022 года житель поселка Гари в Свердловской области спасся от напавшего на него медведя, притворившись мертвым. После случившегося двум бригадам охотников было выдано разрешение на отстрел хищника.