Россиянин притворился мертвым и спасся от напавшего на него медведя

В Свердловской области мужчина притворился мертвым и спасся от напавшего на него медведя

Житель поселка Гари в Свердловской области спасся от напавшего на него медведя, притворившись мертвым. Об этом сообщает издание «Глобус» со ссылкой на главу Гаринского городского округа Сергея Величко.

По его словам, россиянин поехал за орехами в кедровник, где встретился с медведем. Хищник разодрал ему кожу на голове, сломал руку и покусал пальцы. Поняв, что отбиваться от зверя без оружия бессмысленно, мужчина лег на землю и притворялся мертвым, пока медведь не ушел. Не смотря на полученные травмы, пострадавший самостоятельно прошел два километра до ближайшего поселка, где ему вызвали скорую. Сейчас мужчина находится в больнице.

Величко добавил, что охотоведы сразу организовали две бригады охотников, которым было выдано разрешение на отстрел, однако на данный момент хищника они не нашли.

Это не первый случай, когда россиянину удается выжить после близкой встречи с медведем. Ранее на Урале 71-летний грибник остался жив после сражения с хищником, имея при себе только нож для срезания грибов. Россиянин шел по знакомой тропе и наткнулся на спящего медведя, который проснулся и напал на мужчину. В июне в Приморском крае хищник пробрался на огороженный забором садовый участок и напал на девочку. Это увидела бабушка ребенка, которая отбила внучку у медведя с помощью лейки.