Билли Айлиш обратилась в суд из-за дважды проникнувшего в ее дом мужчины

Певица Билли Айлиш обратилась в суд из-за мужчины, который дважды проник в ее дом

Американская певица Билли Айлиш обратилась в суд из-за мужчины, который дважды проникал в ее дом. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, исполнительница подала заявление на выдачу временного судебного запрета против 39-летнего Кристофера Андерсона. С конца декабря прошлого года мужчина неоднократно предпринимал попытки попасть в дом родителей артистки. Дважды ему удавалось проникнуть внутрь, где он признавался в любви к Айлиш и требовал личных встреч с певицей.

По данным портала, за этот период родители артистки и ее брат как минимум пять раз вызывали полицию. По словам исполнительницы, она обратилась в суд, беспокоясь за свою безопасность и безопасность своей семьи.

В конце декабря 2022-го брат Билли Айлиш прокомментировал ее роман с фронтменом The Neighbourhood.

Ранее звезду «Флэша» Эзру Миллера приговорили к году исправительных работ за незаконное проникновение.