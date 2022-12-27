Брат Билли Айлиш прокомментировал ее роман с фронтменом The Neighbourhood

Брат Билли Айлиш Финнеас пожелал сестре счастья в отношениях с лидером The Neighbourhood

Брат певицы Билли Айлиш, музыкант Финнеас О’Коннелл, прокомментировал ее роман с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Он высказался на эту тему в TikTok.

Одна из пользовательниц сделала репост ролика артиста и прокомментировала его словами: «Твоя сестра встречается с 31-летним мужчиной, а твоя музыка дерьмовая».

В ответ Финнеас пожелал Билли счастья в отношениях с лидером The Neighbourhood. «Я хочу, чтобы моя сестра была счастлива и находилась в безопасности. Она 21-летняя взрослая женщина, имеющая полное право принимать собственные жизненные решения», — сказал он.

Слухи о романтических отношениях между 20-летней Айлиш и 31-летним рок-исполнителем стали распространяться в СМИ на прошлой неделе, после того как артисты посетили мероприятие Halloween Horror Nights в честь наступающего Хэллоуина. Музыканты посетили «Дом с привидениями» и покинули парк, держась за руки. Позднее пара неоднократно вместе появлялась на публике.