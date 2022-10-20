Роман Билли Айлиш с фронтменом The Neighbourhood подтвердили

Daily Mail: Билли Айлиш подтвердила роман с фронтменом The Neighbourhood

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш находится в отношениях с фронтменом музыкальной группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Об этом пишет Daily Mail.

Так, пара музыкантов была замечена вечером 18 октября в Лос-Анжелесе, прогуливаясь в обнимку после ужина в ресторане. По пути к автомобилю влюбленные несколько раз останавливались для поцелуя, тем самым подтверждая роман.

Слухи о романтических отношениях между 20-летней Айлиш и 31-летним рок-исполнителем стали распространяться в СМИ на прошлой неделе, после того как артисты посетили мероприятие Halloween Horror Nights в честь наступающего Хэллоуина. Музыканты посетили «Дом с привидениями» и покинули парк, держась за руки.

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