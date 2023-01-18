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14:38, 18 января 2023Культура

Китай снял запрет на показ фильмов Marvel

Китай снял неофициальный запрет на показ фильмов Marvel

Фото: Reuters

Китай снял неофициальный запрет на показ фильмов студии Marvel и назначил даты выхода двух новых картин — «Черная Пантера: Ваканда навсегда» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Об этом сообщает Variety.

Премьеры обоих проектов состоятся в феврале. Картины Marvel покажут в КНР впервые с 2019 года — тогда на экранах китайских кинотеатров демонстрировали ленты «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома».

После начала пандемии COVID-19 Китай часто отказывал проектам Disney в выдаче прокатного удостоверения. Причины такого решения не объяснялись.

В ноябре 2022 года стало известно, что прокат новых проектов Marvel и DC в КНР оказался под угрозой срыва. Речь шла о фильмах «Черный Адам» и «Черная Пантера: Ваканда навеки». Предполагалось, что «Черную Пантеру» могут не показать из-за ЛГБТ-героинь. При этом первая часть ленты, вышедшая в 2018 году, собрала в стране 105 миллионов долларов.

Запрет показа «Черного Адама» может быть связан с тем, что в фильме снялся Пирс Броснан. Два года назад актер опубликовал в соцсетях совместное фото с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо, которого китайские власти считают сепаратистом.

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Марина Погосян
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