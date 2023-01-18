Экспорт «ненужного» топлива из Китая подскочил до рекордного уровня

Bloomberg: экспорт топлива из КНР стал рекордным из-за сокращения спроса внутри страны

Поставки за рубеж бензина и дизеля с китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) подскочили до рекордного уровня в декабре 2022 года из-за сокращения спроса на топливо внутри страны на фоне очередной волны распространения COVID-19, пишет Bloomberg со ссылкой на данные властей.

Экспорт бензина вырос до рекордного уровня (1,91 миллиона тонн), установленного в октябре 2020 года. Поставки дизеля также увеличились до 2,79 миллиона тонн — максимума с марта 2021 года.

Рост экспорта «ненужного» в стране топлива произошел на фоне сентябрьского решения властей Китая выделить НПЗ дополнительную квоту на поставки за рубеж в размере 15 миллионов тонн, пишет агентство. Это стало попыткой оживить экономику, которая в первой половине осени страдала из-за массовых локдаунов и политики «нулевой терпимости» к COVID-19, а потом из-за резкой отмены большинства ограничительных мер, что привело к новой волне эпидемии.

Однако уже в январе ожидается, что экспорт топлива из Китая снизится на 45 процентов к уровню декабря из-за стремления местных НПЗ наполнить хранилища в преддверии лунного Нового года, когда граждане массово перемещаются по стране. Также в целом экспорт бензина в 2022 году сократился на 14 процентов в годовом выражении, до 12,56 миллиона тонн, а дизеля — на 37 процентов, до 10,92 миллиона тонн.

Bloomberg подчеркивает, что Китай мог бы помочь Европе с заменой части поставок нефтепродуктов из России, которые с февраля будут прерваны из-за санкций. У китайских НПЗ есть возможность покрыть дополнительный спрос на внешних рынках, но все будет зависеть от того, как быстро начнет восстанавливаться экономика КНР. Ожидается, что в нынешнем году экспорт может сократиться даже больше, чем в 2022 году, из-за стремления Пекина вернуться к экономическому росту, наблюдавшемуся до пандемии COVID-19.

По итогам 2022 года Китай увеличил добычу нефти на 2,9 процента, тогда как ее переработка сократилась на 3,4 процента год к году. ВВП страны вырос лишь на 3 процента, хотя официально рост прогнозировался на уровне в 5,5 процента.