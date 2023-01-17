Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:59, 17 января 2023Экономика

Экономика Китая резко замедлилась

ВВП Китая в 2022 году вырос на 3 процента при прогнозе роста на 5,5 процента

Фото: Thomas Peter / Reuters

В минувшем году ВВП Китая вырос на три процента, что значительно ниже показателя 2021 года (8,1 процента) и хуже официального прогноза, который составлял около 5,5 процента. Об этом со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР сообщает РИА Новости.

Резкое замедление китайской экономики объясняется как нестабильной международной обстановкой, так и многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за которых руководство страны почти в течение всего года вводило локдауны.

Также статистика показывает, что в 2022 году Китай увеличил собственную добычу нефти и газа на 2,9 процента и 6,4 процента соответственно. Вместе с тем объем переработки нефти сократился на 3,4 процента по сравнению с 2021 годом. Добыча угля в стране выросла на девять процентов и почти на столько же, 9,2 процента, снизились поставки из-за рубежа.

Располагаемый доход на душу населения в Китая увеличился на пять процентов, достигнув отметки 36 883 юаня (374 тысячи рублей или 31,1 тысячи рублей в месяц), но с учетом ценового фактора рост составляет 2,9 процента.

Материалы по теме:
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

Ранее сообщалось, что ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, вырос по итогам года на 1,9 процента, что выше звучавших прогнозов. В свою очередь ВВП России, по предварительным оценкам, сократился на 2,7 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО
Механические вибрации вызвали улучшение работы мышц
52-летняя россиянка зарезала ударившего ее мужа и попала в СИЗО
В Литве назвали препятствие для отправки вооружения на Украину
Туристка полетела на Мальдивы из России на черном самолете и поделилась эмоциями
Российский офицер объяснил наплыв иностранных наемников на Украину
Врач раскрыла предотвращающий облысение способ мытья головы
Китай захотел наладить отношения с ЕС
Экономика Китая резко замедлилась
НАТО обвинили в незаинтересованности в мирном диалоге по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.