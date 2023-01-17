Экономика Китая резко замедлилась

ВВП Китая в 2022 году вырос на 3 процента при прогнозе роста на 5,5 процента

В минувшем году ВВП Китая вырос на три процента, что значительно ниже показателя 2021 года (8,1 процента) и хуже официального прогноза, который составлял около 5,5 процента. Об этом со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР сообщает РИА Новости.

Резкое замедление китайской экономики объясняется как нестабильной международной обстановкой, так и многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за которых руководство страны почти в течение всего года вводило локдауны.

Также статистика показывает, что в 2022 году Китай увеличил собственную добычу нефти и газа на 2,9 процента и 6,4 процента соответственно. Вместе с тем объем переработки нефти сократился на 3,4 процента по сравнению с 2021 годом. Добыча угля в стране выросла на девять процентов и почти на столько же, 9,2 процента, снизились поставки из-за рубежа.

Располагаемый доход на душу населения в Китая увеличился на пять процентов, достигнув отметки 36 883 юаня (374 тысячи рублей или 31,1 тысячи рублей в месяц), но с учетом ценового фактора рост составляет 2,9 процента.

Ранее сообщалось, что ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, вырос по итогам года на 1,9 процента, что выше звучавших прогнозов. В свою очередь ВВП России, по предварительным оценкам, сократился на 2,7 процента.