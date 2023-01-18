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11:22, 18 января 2023Бывший СССР

Число погибших из-за падения вертолета возле детсада под Киевом выросло до 16

Из-за падения вертолета в Броварах погибли 16 человек, в том числе двое детей

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате падения вертолета возле детского сада в Броварах погибли 16 человек. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Он уточнил, что среди погибших есть двое детей, еще девять жертв крушения находились на борту вертолета. Отмечается, что 22 пострадавших уже находятся в больнице, из них 10 — дети.

О падении вертолета под Киевом стало известно утром 18 января. В результате случившегося загорелось здание находящегося рядом детского сада.

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Георгий Нестеров
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