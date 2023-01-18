Полиция объявила в розыск сбежавшего с автоматом и гранатами дезертира

В Воронежской и Липецкой областях полиция ищет сбежавшего дезертира с оружием и гранатами

В Воронежской и Липецкой областях объявили в розыск 31-летнего российского военного Дмитрия Петрова. Об этом в среду, 18 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, дезертир недавно гостил у матери в Воронеже, а после мог отправиться в село Новоуглянка в Липецкой области, где находится его дом. С собой у самовольно оставившего расположение части россиянина может быть автомат и гранаты.

В декабре 2022 года в пригороде Новошахтинска задержали мужчину в камуфляже, который обстрелял полицейских.