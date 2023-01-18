Сбежавший из части вооруженный военнослужащий ликвидирован при задержании

ТАСС: сбежавший из части военнослужащий с автоматом и гранатами ликвидирован

Полиция объявила в розыск сбежавшего с автоматом и гранатами дезертира

Начало событий в новости Полиция объявила в розыск сбежавшего с автоматом и гранатами дезертира

В Липецкой области ликвидирован вооруженный военнослужащий, сбежавший из воинской части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти.

Сотрудники силовых ведомств обнаружили беглеца Дмитрия Перова, который самовольно оставил воинскую часть. При задержании он был ликвидирован.

В липецкой администрации отметили, что для жизни жителей угрозы нет. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее 18 января сообщалось, что в Воронежской и Липецкой областях ведется розыск 31-летнего военного Перова. Он недавно гостил у матери в Воронеже, а после мог отправиться в село Новоуглянка в Липецкой области, где находится его дом. С собой у самовольно оставившего расположение части россиянина были автомат и гранаты.