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11:24, 18 января 2023Силовые структуры

Сбежавший из части вооруженный военнослужащий ликвидирован при задержании

ТАСС: сбежавший из части военнослужащий с автоматом и гранатами ликвидирован
Начало событий в новости Полиция объявила в розыск сбежавшего с автоматом и гранатами дезертира

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Липецкой области ликвидирован вооруженный военнослужащий, сбежавший из воинской части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти.

Сотрудники силовых ведомств обнаружили беглеца Дмитрия Перова, который самовольно оставил воинскую часть. При задержании он был ликвидирован.

В липецкой администрации отметили, что для жизни жителей угрозы нет. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее 18 января сообщалось, что в Воронежской и Липецкой областях ведется розыск 31-летнего военного Перова. Он недавно гостил у матери в Воронеже, а после мог отправиться в село Новоуглянка в Липецкой области, где находится его дом. С собой у самовольно оставившего расположение части россиянина были автомат и гранаты.

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Любовь Ширижик
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