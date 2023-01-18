Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:15, 18 января 2023Среда обитания

В России стало в два раза меньше долгостроев

Вице-премьер Хуснуллин: за 2022 год количество долгостроев в России сократилось в два раза

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам 2022 года количество долгостроев в России сократилось в два раза. О том, что в стране стало значительно меньше проблемных проектов, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он заявил, что благодаря совместной работе Фонда развития территорий и регионов число долгостроев удалось сократить на 1,3 тысячи. На данный момент количество таких проектов в России составляет 1,2 тысячи. Наилучшую динамику зафиксировали в Московской области, где из реестра долгостроев исключили 365 домов. Второе место заняла Ленинградская область, а третье — Краснодарский край.

Вице-премьер добавил, что права дольщиков проблемных объектов уже защищены федеральными или региональными механизмами. Пострадавшие смогут получить либо ключи от квартиры, либо положенную компенсацию.

В июле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании федерального реестра долгостроев. Мера должна помочь в борьбе с затягиванием сроков строительства зданий и ускорить ввод таких объектов в эксплуатацию.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике
Путин оценил отечественный электрокар
Число работающих с Россией финских компаний упало в шесть раз
Giorgio Armani выиграл суд у владелицы российского бренда
Путин назвал режим на Украине неонацистским
Путин заявил о неизбежности победы
Финляндия решила закрыть генконсульство в Мурманске
Россиянам дали советы перед крещенскими купаниями
Гоблин рассказал о поступающих ему угрозах
Пушилин заявил о потенциальном окружении ВСУ в Северске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.