В России стало в два раза меньше долгостроев

Вице-премьер Хуснуллин: за 2022 год количество долгостроев в России сократилось в два раза

По итогам 2022 года количество долгостроев в России сократилось в два раза. О том, что в стране стало значительно меньше проблемных проектов, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он заявил, что благодаря совместной работе Фонда развития территорий и регионов число долгостроев удалось сократить на 1,3 тысячи. На данный момент количество таких проектов в России составляет 1,2 тысячи. Наилучшую динамику зафиксировали в Московской области, где из реестра долгостроев исключили 365 домов. Второе место заняла Ленинградская область, а третье — Краснодарский край.

Вице-премьер добавил, что права дольщиков проблемных объектов уже защищены федеральными или региональными механизмами. Пострадавшие смогут получить либо ключи от квартиры, либо положенную компенсацию.

В июле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании федерального реестра долгостроев. Мера должна помочь в борьбе с затягиванием сроков строительства зданий и ускорить ввод таких объектов в эксплуатацию.