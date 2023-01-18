Москвичей предупредили о ледяном дожде в ночь на Крещение

Городское хозяйство Москвы предупредило о ледяном дожде и порывах ветра в ночь на Крещение

В ночь на Крещение, 19 января, москвичей ожидают ледяной дождь и порывы ветра. Об этом в среду, 18 января, сообщило Городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале.

«В ближайшие часы и до утра 19 января в столице ожидаются ледяной дождь, местами гололед», — говорится в сообщении. Кроме того, до 15:00 19 января в Москве возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

В ведомстве попросили граждан соблюдать внимательность и аккуратность на улице. При управлении автомобилем, добавили там, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 19 января температура воздуха в столице будет существенно выше климатической нормы и практически побьет рекорд. Она напомнила, что максимум для этого дня, который наблюдался в 2007 году, составляет 6,3 градуса тепла.