Церковь Англии отказалась венчать однополые пары

Guardian: церковь Англии не разрешила священникам венчать однополые пары

Церковь Англии не стала разрешать священникам венчать однополые пары, несмотря на запрос со стороны общества. Об этом сообщает местная газета The Guardian.

По ее данным, церковь отказалась вносить изменения в нынешнюю доктрину, согласно которой брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. В то же время епископы предложили разрешить благословлять в церкви однополые пары, заключившие гражданский брак.

Сообщается, что в следующем месяце это предложение вынесут на рассмотрение Генерального Синода. В то же время священники, не желающие благословлять подобные пары, смогут от этого отказаться.

Ранее с призывом разрешить венчание однополых пар к Церкви Англии обратилась лидер палаты общин Пенни Мордонт, дважды выдвигавшая свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. Об этом 16 января она сообщила в Twitter, уточнив, что обратилась по этому поводу к епископу Портсмутскому.

В настоящий момент священники Церкви Англии не могут благословлять или венчать однополые пары. При этом закон, легализующий однополые браки на территории Англии и Уэльса, вступил в силу еще в марте 2014 года.