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14:15, 18 января 2023Мир

Церковь Англии отказалась венчать однополые пары

Guardian: церковь Англии не разрешила священникам венчать однополые пары

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Церковь Англии не стала разрешать священникам венчать однополые пары, несмотря на запрос со стороны общества. Об этом сообщает местная газета The Guardian.

По ее данным, церковь отказалась вносить изменения в нынешнюю доктрину, согласно которой брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. В то же время епископы предложили разрешить благословлять в церкви однополые пары, заключившие гражданский брак.

Сообщается, что в следующем месяце это предложение вынесут на рассмотрение Генерального Синода. В то же время священники, не желающие благословлять подобные пары, смогут от этого отказаться.

Ранее с призывом разрешить венчание однополых пар к Церкви Англии обратилась лидер палаты общин Пенни Мордонт, дважды выдвигавшая свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. Об этом 16 января она сообщила в Twitter, уточнив, что обратилась по этому поводу к епископу Портсмутскому.

В настоящий момент священники Церкви Англии не могут благословлять или венчать однополые пары. При этом закон, легализующий однополые браки на территории Англии и Уэльса, вступил в силу еще в марте 2014 года.

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Полина Матюхина
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