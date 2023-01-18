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20:18, 18 января 2023Силовые структуры

В Сватово обнаружили тайник более чем с 3,5 тысячи патронов

МВД ЛНР обнаружило в Сватово тайник более чем с 3,5 тысячи патронов различного калибра

Фото: МВД ЛНР

В лесополосе города Сватово Луганской народной республики сотрудники МВД нашли тайник, где было спрятано более 3,5 тысячи патронов различного калибра. Об этом в среду, 18 января, сообщается на сайте Министерства внутренних дел ЛНР.

Информация о местоположении схрона поступила в дежурную часть Сватовского районного отдела внутренних дел МВД ЛНР. Правоохранители изъяли 180 выстрелов ВОГ-17, 2596 патронов калибра 7,62 миллиметра, 580 патронов калибра 14,5 миллиметра и 219 патронов калибра 5,45 миллиметра. Боеприпасы были накрыты ветками. Проводится проверка.

17 января сообщалось, что МГБ и МВД ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами ВСУ в Беловодском районе.

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Илона Палей
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