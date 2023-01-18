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08:22, 18 января 2023Силовые структуры

В российском городе возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств

В Сочи возбудили уголовное дело о хищении более ₽140 млн из бюджета на капремонт дороги

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Сочи прокуратура выявила хищение 144 миллионов рублей бюджетных средств при исполнении госконтракта на проведение капитального ремонта дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, факт хищения средств из бюджета российского города был установлен в действиях руководства государственного предприятия «Дагомысское ДРСУ». Деньги были выделены на ремонт подъездной дороги к селу Харциз Первый в Сочи.

В прокуратуре уточнили, что должностные лица организации-подрядчика внесли ложные сведения в акты выполненных работ. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения 57 миллионов рублей, предназначенных для реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

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Юлия Мискевич
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