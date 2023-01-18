Россиян предупредили о двукратном росте цен на отдых в февральские праздники

«Слетать.ру»: средний чек на путешествия за рубеж в феврале вырос в два раза

Средний чек на отдых по России за рубежом в февральские праздники вырос в два раза по сравнению с 2022 годом. О двукратном росте цен отечественных туристов предупредили эксперты сервиса по поиску туров «Слетать.ру», передают «Известия».

Так, больше всего подорожали путевки в Таиланд — отпуск в популярной азиатской стране на 23 февраля россиянам обойдется на 80-90 процентов дороже, чем в прошлом году. Также заметно подросли цены на путешествия в Турцию (рост ценника составил 70–80 процентов), ОАЭ (65–75 процентов), Египет (45–55 процентов) и на Кубу (20–25 процентов).

«В денежном выражении самым дорогим для российских путешественников на февральские праздники будет отдых на Кубе — средний чек составил 251 тысячу рублей. Затем идет Таиланд — 229–243 тысячи, Шри-Ланка — 213–235 тысяч, ОАЭ — около 200 тысяч, и Индия — 171 тысяча», — говорится в публикации. Кроме того, средний чек вырос и на путешествия по России: в Адлере — на 90 процентов, в Сочи — на 75 процентов.

Ранее в январе эксперты Ассоциации туроператоров России подсказали россиянам эффективный способ выгодно отдохнуть в Турции — путевки на лето предлагаются со скидками до 60 процентов. До конца января туры в трехзвездочные отели Турции по программе «все включено» с вылетом в июне можно купить по акции раннего бронирования за 44-47 тысяч рублей на человека.