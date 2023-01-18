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10:06, 18 января 2023Путешествия

Стало известно о резком подорожании проживания в отелях Москвы и Петербурга

Размещение в отелях Москвы и Санкт-Петербурга в Новый год подорожало почти на 20 процентов

Фото: Vojtech Bruzek / Unsplash

Проживание в отелях Москвы и Санкт-Петербурга в Новый год подорожало почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно из результатов исследования российского разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo, которое публикует ТАСС.

Согласно полученным данным, в большей степени повышение цен коснулось гостиниц Ленинградской и Свердловской областей, где в период зимних праздников средняя цена на размещение выросла на 23 процента. Стоимость проживания в отелях Московской области и Санкт-Петербурга за год выросла на 19 процентов, в Москве — на 17 процентов.

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Также зафиксирован резкий рост цен в гостиницах Ростовской области, где размещение подорожало на 17 процентов, Тульской области — на 11 процентов, а в отелях Татарстана — на 7 процентов. При этом в Карелии проживание подешевело за год на три процента, в Краснодарском крае — на два процента.

Ранее стало известно, что отдых в Сочи после зимних каникул стал дешевле, цены на размещение в горах понизились на 30 процентов, а у моря — на 15-20 процентов. В настоящее время свободные места можно найти почти в любом сочинском отеле. 

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Валентина Процкова
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