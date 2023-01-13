Россиян предупредили о ежегодном понижении цен на отдых в Сочи

АТОР: цены на отдых в Сочи понизились до 30 процентов в горах и до 15-20 процентов у моря

Аналитики отмечают, что отдых в Сочи после новогодних праздников стал дешевле, цены на размещение в горах понизились на 30 процентов, а у моря — на 15-20 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу, 13 января.

По информации экспертов, подобное снижение цен происходит ежегодно. Так, на сегодняшний день свободные места можно найти почти в любом сочинском отеле. Авиабилеты из Москвы обойдутся путешественникам около девяти тысяч рублей на человека. При этом спрос на отдых в сочинских горах остается стабильным из-за выпавшего снега. Цены снова повысятся в период февральских праздников, предупреждают россиян в АТОР.

Ранее в январе сообщалось, что Сочи за время новогодних праздников в 2023 году принял порядка 200 тысяч туристов. Как уточнил мэр города, предыдущий год оказался для города рекордным по числу посетивших его туристов. Так, на курорте отдохнули 7,2 миллиона человек, что стало максимальным показателем за 100 лет.