Цены на нефть выросли до максимума с начала декабря

Стоимость нефти марки Brent поднялась до 87,6 доллара за баррель впервые с начала декабря

Цена на нефть североморской марки Brent поднялась на 1,9 процента к уровню закрытия торгов 17 января до 87,6 доллара за баррель на момент написания материала, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Этот уровень стал максимальным с начала декабря прошлого года.

Цены растут на фоне публикации прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), в котором предсказывается рекордный мировой спрос на нефть в 2023 году. По данным МЭА, он может достичь 101,7 миллиона баррелей в сутки, на 1,9 миллиона баррелей больше, чем в 2022 году. Почти половину увеличения спроса на нефть должен обеспечить Китай, несмотря на то, что траектория и скорость восстановления экономики страны пока неясны.

В свою очередь предложение нефти в мире в нынешнем году увеличится на 1 миллион баррелей в сутки. Это произойдет за счет стран, не входящих в ОПЕК+, тогда как Организация стран — экспортеров нефти и партнеры, напротив, снизят производство нефти на 870 тысяч баррелей в сутки в основном из-за снижения добычи в России.

По данным агентства, в декабре 2022 года экспорт нефти из России уменьшился на 200 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей на фоне эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюзе морским путем и установленного ЕС и G7 потолка цен. В то же время до максимума за несколько лет (1,2 миллиона баррелей в сутки) возрос экспорт дизеля из страны, причем более половины пришлось на Евросоюз.

Из-за роста скидок на российскую марку нефти Urals по отношению к эталонному Brent после вступления в силу эмбарго и ценового потолка западных стран выручка России от экспорта нефти в декабре сократилась на 3 миллиарда долларов к уровню ноября до 12,6 миллиарда долларов. Это стало минимальным уровнем с февраля 2021 года, свидетельствуют данные МЭА.