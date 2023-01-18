Шансы Индии обогнать Китай в росте экономики оценили

Экономист Беляев заявил, что Индия сможет обогнать Китай по темпам роста экономики

Индия уже обгоняет Китая по годовым темпам роста. Эксперты считают, что в течение какого-то времени стране удастся удержать подобные темпы, но говорить о том, что она обгонит Китай по размеру ВВП, преждевременно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

Индия и Китай

«По последним данным, рост ВВП Китая замедлился до 3 процентов, в то же время Индия показывает 7-8 процентов. Считается, что в течение какого-то времени ей удастся сохранить подобные темпы, но говорить, что она опередит Китай преждевременно — разрыв настолько велик, что достичь этого не удастся, как минимум, в ближайшие десятилетия», — сказал Беляев.

Он объяснил, что кроме прочего особенностью Индии является крайне разнородная структура экономики, а также особенности технологического состава отраслей и ряд внутренних проблем, которые тоже требуют решения. Быстрые темпы роста, между тем, объясняются и более низкой базой, и стимулированием экономики.

Вряд ли в течение, как минимум, ближайшего десятилетия Индии удастся обогнать Китай и продолжать показывать такие высокие темпы. Тем не менее, она все равно может подняться на более высокие позиции относительно сегодняшних Михаил Беляев экономист

Индия и мир

Вместе с тем, Индия, как отметил экономист, уже обогнала Россию по темпам роста.

Существуют относительно достоверные прогнозы, в которых говорится о том, что на первое место по размеру экономики выйдет Китай, за ним США, Индия. Где-то на 8-9 месте Россия. Первую десятку могут покинуть Великобритания, Франция, Италия, а их место займут такие страны, как Индонезия и Вьетнам Михаил Беляев экономист

По оценке World Population Review, на 18 января 2023 года население Индии увеличилось до 1,423 миллиарда человек. ООН ожидала, что Китай потеряет первенство, но прогнозировала это позже. Там считают, что к 2050 году Индия значительно обгонит Китай: в ней будет жить более 1,668 миллиарда человек, в то время как в Китае — 1,317 миллиарда.

В ноябре 2022 года население Земли достигло восьми миллиардов человек. При этом аналитики отмечают, что в последние годы темпы прироста численности жителей планеты заметно сократились, а в 2020 и 2021 году приблизились к нулевым.