Полсотни россиян заразились гепатитом А после посещения кафе

Минздрав: около 50 человек заразились гепатитом А после посещения кафе в Челябинске

В Челябинске около 50 человек заразились гепатитом А после посещения заведений общественного питания в начале января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Инфицированных госпитализировали, все они сейчас находятся в стабильном состоянии. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и Минздрава Челябинской области.

В ведомстве заверили, что на заведениях, где заразились пациенты, организована дезинфекция. Кроме того, специалисты наблюдают за 92 людьми, которые контактировали с заболевшими.

Ране сообщалось о 17 госпитализированных в Челябинске с вирусным гепатитом. Роспотребнадзор Челябинской области провел эпидрасследование и выявил многочисленные нарушения в двух городских предприятиях общественного питания.

По информации Всемирной организации здравоохранения, вирус гепатита А в основном распространяется через пищу и загрязненную воду. В отличие от гепатитов B и C, он не вызывает хронических заболеваний печени, но сопровождается тяжелыми симптомами и может привести к смерти.