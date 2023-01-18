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09:56, 18 января 2023Путешествия

В России захотели связать авиасообщением самые удаленные города страны

Гендиректор «Храброво»: планируется запустить рейсы из Калининграда на Дальний Восток

Фото: Shutterstock

В Калининграде захотели запустить прямые рейсы через всю страну: в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом рассказал в интервью ГТРК «Калининград» гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный.

По его словам, в летнем расписании появятся новые маршруты, которые свяжут авиасообщением самые удаленные города страны прямыми рейсами. Речь идет о полетах на Дальний Восток, в частности, в Иркутск, Хабаровск и Владивосток.

«У нас есть партнерские отношения с авиакомпанией iFly. Мы ведем переговоры о том, что при дополнительном софинансировании и субсидировании со стороны государства, возможна постановка рейсов из Иркутска, Хабаровска, Владивостока в Калининград. Это будет красиво — связать запад с востоком нашей большой родины», — поделился планами Корытный.

Ранее в январе российские тревел-блогеры и журналисты назвали лучшие страны для путешествий в 2023 году. Лидером рейтинга с большим отрывом стала Турция, на втором месте оказалась Грузия, на третьем — Узбекистан.

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Дарья Рыбак
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