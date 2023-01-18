Постпред Украины заявил о намерении России «заспамить» Совбез

Постпред Кислица: Россия хочет «заспамить» Совбез, чтобы всем надоело обсуждать Украину

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица резко высказался о предстоящей встрече Совбеза, созываемой по запросу России. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат заявил, что Россия намерена «заспамить» Совбез, чтобы представителям стран надоело обсуждать ситуацию на Украине.

«Я ожидаю того, что я вам сказал пять минут назад – что Россия хотела бы "заспамить"… это не очень вежливо, но даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение», – сказал Кислица, отвечая на вопрос журналистов о его ожиданиях от предстоящей встречи.

В декабре постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать на заседании Совбеза коллегу с Украины Кислицу. Перед выступлением Кислицы российский постпред покинул зал, заявив, что не будет выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима, напомнив о его прежних резких высказываниях и непристойных жестах.