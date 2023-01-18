Канцлер ФРГ Шольц заявил о потребности Германии в иностранной рабочей силе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что Германии необходима квалифицированная рабочая сила, в том числе иностранная. Его слова приводит ТАСС.

Шольц также напомнил, что в стране готовятся реформировать систему получения гражданства.

«Если мы хотим оставаться конкурентоспособной промышленной страной, то там нужны квалифицированные инженеры, механики и машиностроители. Кто хочет с нами закатать рукава, тому в Германии рады», — сказал он.

При этом в октябре на сайте визового центра Германии появилась информация о том, что теперь для получения немецкой визы гражданам России необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, работающего в странах-участницах Европейского союза. В России признали, что это сделало получение немецкой визы для многих россиян почти невозможным.