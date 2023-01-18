53-летняя Дженнифер Лопес снялась в боди в рекламе собственного бренда

Певица Дженнифер Лопес снялась в боди в рекламе собственного бренда JLo Beauty

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес поделилась результатом съемки в откровенной рекламе собственного косметического бренда JLo Beauty. Снимки опубликованы на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость снялась в промо в боди черного цвета, который оформлен круглым декольте. На размещенных кадрах певица позирует на белом фоне с распущенными волосами. При этом визажисты нанесли на ее лицо макияж в нюдовых оттенках. Вдобавок Лопес отказалась от каких-либо аксессуаров.

Известно, что звезда прорекламировала новую линейку средств по уходу за кожей, которые появятся в ассортименте JLo Beauty в ближайшее время.

В сентябре певица Дженнифер Лопес поделилась секретом молодости. Для поддержания формы поп-исполнительница пьет много воды и спит по семь-восемь часов в сутки. Кроме того, Лопес отметила, что не употребляет алкоголь и никогда не курила.