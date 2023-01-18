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07:00, 18 января 2023Из жизни

Не признающая спортзалы модель сбросила лишние килограммы благодаря сексу

Daily Star: бывшая модель Карла Беллуччи похудела благодаря сексу с мужем

Фото: Giovanni Pincay / Daily Star

Бывшая модель из Великобритании сбросила лишние килограммы благодаря тому, что занималась сексом дважды в день. Об этом сообщает Daily Star.

41-летняя Карла Беллуччи набрала вес после рождения четверых детей. «Я все еще чувствовала себя сексуальной благодаря моему мужчине, но в глубине души я не была счастлива», — рассказывает она. Чтобы похудеть, британка начала делать физические упражнения, следить за размерами порций, а также регулярнее заниматься сексом с мужем.

Беллуччи не признает спортзалы и считает, что секс — лучший способ поддерживать хорошую физическую форму. «Все эти мамаши, которые тратят тысячи на абонементы, должны требовать возврата денег. Я действительно этого не понимаю. Просто занимайтесь сексом два раза в день, и это прекрасно скажется на вашей фигуре», — утверждает она.

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Модель смогла вернуть свое тело в прежнюю форму, не прилагая больших усилий. «В моем расписании всегда есть время для секса. Моя дочь Блю рано ложится спать, а потом я провожу время с моим мужчиной», — объяснила она.

Желающим похудеть Беллуччи советует следить за количеством съеденного, а также развить внутреннюю дисциплину. «Перестаньте сидеть и сплетничать о красотках со своими друзьями, перестаньте подглядывать за ними в социальных сетях и будьте счастливы», — добавляет она.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона рассказала, как ей удалось сбросить 19 килограммов за пять месяцев благодаря правилу 80:20. По словам женщины, она чувствует себя сильнее, счастливее и здоровее, чем когда-либо.

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Алиса Удовик
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