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15:16, 18 января 2023Культура

Мадонна объявила о юбилейном туре

Поп-певица Мадонна объявила о юбилейном туре по 35 городам

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американская поп-певица Мадонна объявила о юбилейном туре по 35 городам — он будет приурочен к 40-летию ее музыкальной карьеры. Об этом сообщает Звук Медиа.

Гастроли, спродюсированные развлекательной компанией Live Nation, стартуют 15 июля в Канаде и завершатся 1 декабря в Нидерландах. Первый концерт пройдет на площадке Rogers Arena в Ванкувере. Дрэг-артист Bob the Drag Queen станет специальным гостем на всех шоу исполнительницы.

«Я с нетерпением жду возможности исполнить как можно больше песен, чтобы подарить своим поклонникам шоу, которого они так долго ждали», — высказалась Мадонна.

Ранее ее обвинили в торговле африканскими детьми, их сексуальной эксплуатации, а также пропаганде гомосексуализма и трансгендерности. Благотворительная организация Малави «Всемирная федерация Эфиопии» (The Ethiopian World Federation) потребовала от главы государства Лазаруса Чакверы начать расследование в отношении артистки. Причиной требования начать разбирательство стал фонд певицы «Воспитание Малави», который она основала в африканской стране в 2006 году.

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Марина Погосян
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