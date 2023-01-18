Поп-певица Мадонна объявила о юбилейном туре по 35 городам

Американская поп-певица Мадонна объявила о юбилейном туре по 35 городам — он будет приурочен к 40-летию ее музыкальной карьеры. Об этом сообщает Звук Медиа.

Гастроли, спродюсированные развлекательной компанией Live Nation, стартуют 15 июля в Канаде и завершатся 1 декабря в Нидерландах. Первый концерт пройдет на площадке Rogers Arena в Ванкувере. Дрэг-артист Bob the Drag Queen станет специальным гостем на всех шоу исполнительницы.

«Я с нетерпением жду возможности исполнить как можно больше песен, чтобы подарить своим поклонникам шоу, которого они так долго ждали», — высказалась Мадонна.

Ранее ее обвинили в торговле африканскими детьми, их сексуальной эксплуатации, а также пропаганде гомосексуализма и трансгендерности. Благотворительная организация Малави «Всемирная федерация Эфиопии» (The Ethiopian World Federation) потребовала от главы государства Лазаруса Чакверы начать расследование в отношении артистки. Причиной требования начать разбирательство стал фонд певицы «Воспитание Малави», который она основала в африканской стране в 2006 году.