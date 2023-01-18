МИД ЮАР потребовал отозвать антироссийский закон из конгресса США

Глава МИД ЮАР Пандор призвала отменить закон США о борьбе с деятельностью России в Африке

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор потребовала отозвать законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению министра, данный законопроект должен быть отменен, так как «он абсолютно не обоснован». Пандор объяснила свой призыв тем, что документ «противоречит международному праву».

«Мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения», — заявила политик. Глава ведомства подчеркнула, что будет и дальше выступать против законопроекта. Пандор напомнила, законопроект пока еще не принят, его только должны обсудить в сенате.

21 декабря сообщалось, что руководство Конгресса США работает над скорейшим внесением законопроекта, осуждающего действия России и признающего ее государством-агрессором. Признание России государством-агрессором при этом расширит возможности президента США Джо Байдена в санкционной сфере.