В России отреагировали на проукраинские лозунги на концерте Монеточки

Депутат Соловьев: спустя годы Монеточке будет «мучительно тяжело за свои поступки»

Действиям певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которая на концерте в Литве предложила зрителям продолжить лозунг «Слава Украине!», необходимо дать оценку. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Государственной думы по культуре Сергей Соловьев.

«Я считаю, что в период СВО (специальной военной операции. — прим. «Ленты.ру»), когда граждане прекрасно понимают, кто наши друзья, а кто — враги, когда коллективный Запад направил огромные финансовые ресурсы и вооружение на поддержку киевского режима, много лет готовил страну к войне, пришло время вспомнить лозунг Октябрьской революции: "Кто не с нами, тот против нас"», — сказал он.

Конечно, реагировать на подобные провокационные выступления артистов необходимо, как и давать оценку их действиям

Сергей Соловьев член комитета Госдумы по культуре

По мнению парламентария, спустя годы певице будет «мучительно тяжело за свои поступки».

Ранее Telegram-канал «Абзац» опубликовал видео, на котором певица вышла на сцену с сине-белым флагом на своем концерте в Литве. На кадрах она призывает фанатов продолжить лозунги «Слава Украине», «Россия будет свободной» и «Жыве Беларусь».

В декабре Монеточка посоветовала критикующим ее вокал зрителям посетить концерт эстрадного певца Иосифа Кобзона, скончавшегося в 2018 году. «Ну вот. Я посмотрела сторис и узнала, что я не очень хорошо спела сегодня на концерте. Но, я считаю, ребят, если вы — ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или… Кобзона», — сказала певица.