В Германии заявили об острой нехватке молодых кадров

Spiegel сообщил об острой нехватке молодых кадров в Германии

Ремесленные предприятия Германии заявили об острой нехватке кадров среди молодых людей. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные опроса Центральной ассоциации немецких ремесленников (ЦАНР).

По данным издания, сейчас многие ремесленные предприятия отчаянно разыскивают стажеров для работы, однако в ФРГ «существует вопиющая нехватка кандидатов». В итоге поиск стажеров осложняется, говорится в материале.

В ЦАНР также назвали основные причины проблем с наймом стажеров на ремесленные специальности. Аналитики предположили, что это связано с ухудшением демографии в стране и тенденцией среди молодежи на высшее образование.

По словам президента Ассоциации ремесленных предприятий Йорга Диттриха, немецкие компании все еще нацелены на привлечение молодежи к работе на позициях стажеров. «Но соискателей на открытые ученические должности не хватает», — утверждает Диттрих. Кроме того, отмечается, что спрос со стороны молодых людей на такие специальности продолжает снижаться.

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