Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:50, 18 января 2023Мир

Украине предрекли падение в пропасть из-за поставок западного оружия

Global Times: НАТО подталкивает Киев к пропасти поставками тяжелых вооружений
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Обещание НАТО поставить Киеву тяжелое вооружение от западных союзников толкает Украину в пропасть длительного конфликта. Такое мнение высказали опрошенные китайской газетой Global Times эксперты.

Сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань считает, что Украине может грозить крупное поражение в случае, если Запад не предоставит ей больше тяжелого вооружения, такого как основные боевые танки.

В свою очередь, помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн предрек, что поставки большого количества военной техники снизят вероятность переговоров и заведут стороны конфликта в тупик.

При этом эксперты отмечают, что затягивание боевых действий является главной целью возглавляющих НАТО Соединенных Штатов, которые пытаются с помощью Киева ослабить Россию.

Ранее генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Украине единственным способом договориться с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Начальник Генштаба описал взаимодействие ЧВК «Вагнер» и Минобороны
Захарова заявила о «врожденном уродстве» Шольца
Назван оптимальный вариант для карьеры Дзюбы
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о боях в Артемовске
В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами
США в ближайшие дни анонсируют один из крупнейших пакетов военной помощи Украине
ФРГ и Францию обвинили в использовании Минских соглашений для вооружения Киева
В Грузии позитивно оценили восстановление авиасообщения с Россией
Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений на выход из гражданства России
Волочкова рассказала о своих интимных потребностях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.