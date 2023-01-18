Украине предрекли падение в пропасть из-за поставок западного оружия

Global Times: НАТО подталкивает Киев к пропасти поставками тяжелых вооружений

Обещание НАТО поставить Киеву тяжелое вооружение от западных союзников толкает Украину в пропасть длительного конфликта. Такое мнение высказали опрошенные китайской газетой Global Times эксперты.

Сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань считает, что Украине может грозить крупное поражение в случае, если Запад не предоставит ей больше тяжелого вооружения, такого как основные боевые танки.

В свою очередь, помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн предрек, что поставки большого количества военной техники снизят вероятность переговоров и заведут стороны конфликта в тупик.

При этом эксперты отмечают, что затягивание боевых действий является главной целью возглавляющих НАТО Соединенных Штатов, которые пытаются с помощью Киева ослабить Россию.

Ранее генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Украине единственным способом договориться с Россией.