Россиянина осудили на шесть лет за избиение пенсионера до смерти

Под Архангельском осудили на шесть лет мужчину, до смерти избившего кулаками пенсионера

Плесецкий районный суд Архангельской области приговорил к шести годам лишения свободы 43-летнего местного жителя за убийство 67-летнего знакомого. Об этом в среду, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в период с 11 по 14 ноября 2021 года пьяный фигурант поссорился с пенсионером и избивал его кулаками по голове и телу, нанеся смертельные травмы шеи, груди и головы. Жертву нашли 14 ноября во время тушения пожара в квартире, где произошло избиение.

Ранее стало известно, что в Татарстане 34-летнего уголовника задержали за убийство друга ножом.