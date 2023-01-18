Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 18 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на шесть лет за избиение пенсионера до смерти

Под Архангельском осудили на шесть лет мужчину, до смерти избившего кулаками пенсионера

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Плесецкий районный суд Архангельской области приговорил к шести годам лишения свободы 43-летнего местного жителя за убийство 67-летнего знакомого. Об этом в среду, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в период с 11 по 14 ноября 2021 года пьяный фигурант поссорился с пенсионером и избивал его кулаками по голове и телу, нанеся смертельные травмы шеи, груди и головы. Жертву нашли 14 ноября во время тушения пожара в квартире, где произошло избиение.

Ранее стало известно, что в Татарстане 34-летнего уголовника задержали за убийство друга ножом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на заявления Киева о готовности к переговорам
Военному дали 2,5 года условно за самовольное оставление места службы в ЛНР
Футболист Мамаев отсудил у бывшей жены 3 миллиона рублей
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Девушка пожаловалась на слишком красивую внешность
Алеся Кафельникова показала тело в откровенном купальнике
Россиянин получил срок за убийство попутчика в поезде Владивосток — Москва
Российский игрок клуба НХЛ отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ
Россиянина осудили на шесть лет за избиение пенсионера до смерти
Россиян предупредили о двукратном росте цен на отдых в февральские праздники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.