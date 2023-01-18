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08:49, 18 января 2023Силовые структуры

Российский строитель поссорился с другом и убил его ножом

В Татарстане 34-летнего уголовника задержали за убийство друга ножом

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Республике Татарстан 34-летнего российского уголовника задержали по подозрению в убийстве друга. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 января в частном доме поселка Салмачи было найдено тело 49-летнего мужчины, погибшего от множественных колющих ножевых ранений. Вскоре сыщики вышли на след и задержали 34-летнего друга погибшего — уголовника, ранее судимого за убийство. С ним жертва расправы работала на стройке.

Подозреваемый рассказал следователям, что в день трагедии о и жертва выпили на работе алкоголь, после чего их отправили домой, где оба продолжили употреблять спиртное. Вскоре между ними произошла ссора, которая закончилась дракой и убийством. СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

22 декабря 2022 года сообщалось, что в Московской области ранее судимый за сексуальное преступление россиянин расчленил судимого за грабеж друга.

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Владимир Седов
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