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15:35, 18 января 2023Наука и техника

В Норвегии обнаружили самый древний рунический камень

Музей истории культуры Осло: обнаружен рунический камень возрастом две тысячи лет

Фото: Alexis Pantos / KHM / UiO

Норвежские археологи обнаружили то, что они считают древнейшим в мире руническим камнем, созданным две тысячи лет назад, что делает его на несколько столетий старше предыдущих открытий. Об этом сообщается в пресс-релизе Музея истории культуры Осло, опубликованном на Phys.org.

Артефакт представляет собой квадратный камень из коричневого песчаника размером примерно 30 на 30 сантиметров. Он был обнаружен во время раскопок древнего могильника в Тирифьорде к северо-западу от Осло во время подготовки к строительству железной дороги. Рунический камень будет выставлен в Музее истории культуры в Осло с 21 января по 26 февраля.

Анализ изотопов углерода в костях и дереве, найденных в могиле рядом с камнем, показал, что руны были нанесены где-то между 1 и 250 годом нашей эры. Переведенная на латиницу руническая надпись образует неизвестно слово «idiberug», которое, возможно, связано с именем человека, похороненного в могиле.

Рунические камни устанавливали в местах захоронений викингов, а сами руны представляют собой символы старейшего алфавита, известного в Скандинавии. Ранее предполагалось, что первые такие камни появились в Норвегии и Швеции в 300 или 400 годах, однако оказалось, что некоторые рунические знаки старше, чем считали ученые.

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Александр Еникеев
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