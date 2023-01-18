Полиция нашла человеческий скелет в студенческом общежитии

UPI: в США в заброшенном здании общежития университета нашли человеческий скелет

Полиция кампуса Калифорнийского университета в Беркли, США, нашла в заброшенном студенческом общежитии скелетированные человеческие останки, которые пролежали там долгое время. Об этом сообщает UPI.

Человеческий скелет обнаружили в здании с общежитием и актовым залом, которое в течение многих лет не использовалось. Здание находится в шести кварталах от главного кампуса университета.

«Хотя останки скелетированы, неизвестно, сколько времени они там пролежали. Мы понимаем, что произошедшее вызывает много вопросов, и ожидаем, когда будет готов отчет коронера, после чего сообщим полученную информацию», — объявил студентам представитель университета. Он подчеркнул, что расследование не должно нарушить повседневную жизнь общежития.

Коронер округа Аламида проводит изучение останков. В настоящее время причина смерти и личность умершего не установлены. Неизвестно, принадлежал скелет мужчине или женщине. В полиции подтвердили, что в университете не было громких случаев пропажи студентов.

Ранее сообщалось, что полицейские в Ирландии обнаружили тела пожилых супругов, которые умерли и более года пролежали в разных комнатах своего дома. Пара была родом из Англии, но после выхода на пенсию переехала в Ирландию, где купила дом.

