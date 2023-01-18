Российский автослесарь зарезал кондуктора во время ссоры

В Екатеринбурге 46-летний автослесарь зарезал 33-летнего кондуктора во время ссоры

В Екатеринбурге задержали 46-летнего автослесаря, зарезавшего 33-летнего кондуктора. Об этом в среду, 18 января, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

По данным ведомства, мужчины вместе работали на одном из автопредприятий на ВИЗе. После работы они решили выпить, однако во время застолья поссорились. Коллеги начали драться, тогда фигурант достал нож и нанес потерпевшему удары в живот, лопатки и руки. Жертву госпитализировали, однако мужчина скончался от потери крови.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Ранее стало известно, что в Москве диагност станции техобслуживания избил коллегу-слесаря и переехал его на полицейском автобусе.