Хью Джекман стал другим родителем после съемок в новом фильме

Актер Хью Джекман признался, что стал другим родителем после съемок в фильме «Сын»

Австралийский актер Хью Джекман признался, что стал другим родителем после съемок в фильме режиссера Флориана Зеллера «Сын». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам Джекмана, с тех пор, как он начал работать над проектом, он стал более откровенно говорить со своими детьми о том, что происходит в его жизни, или о том, почему в некоторые моменты он может казаться более отстраненным, чем в другие. «Из-за этого я теперь другой родитель», — рассказал актер.

История фильма вдохновила артиста быть более открытым с детьми, потому что он не хочет, чтобы они когда-либо думали, что сделали что-то, что могло расстроить его или нервировать.

Ранее сообщалось, что «Сын» обзавелся финальным трейлером. В российский прокат картина выйдет 23 февраля. Отмечается, что фильм получил много положительных отзывов критиков. Мировая премьера фильма состоялась 7 сентября 2022 года на 79-м Венецианском кинофестивале.

В драме показана история Питера (Хью Джекман), занятого работой и заботами о своей новой семье, пока однажды на пороге его дома не появляется бывшая жена с их общим сыном-подростком Николасом (Зен МакГрат), заявившим, что он хочет жить с отцом. Герою предстоит наладить контакт с переживающим сложный период взросления сыном, на фоне чего его семейная жизнь окажется под угрозой.