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13:26, 18 января 2023Ценности

Ким Кардашьян нашла способ отомстить Кайли Дженнер на фоне ссоры

Телезвезда Ким Кардашьян сделала неряшливый макияж косметикой Кайли Дженнер на фоне ссоры

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян нашла способ отомстить своей сестре, модели Кайли Дженнер, на фоне ссоры. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

42-летняя Ким опубликовала видео, в котором показала, как делает себе неряшливый макияж косметикой бренда Kylie Cosmetics. На размещенных кадрах телезвезда наносит неровным слоем на лицо большое количество тонального крема. Затем она закрашивает свои брови черным карандашом, сделав их визуально шире и больше. После этого Кардашьян рисует консилером перевернутые треугольники под глазами, а также красит им губы.

Известно, что во вторник, 17 января, Дженнер выложила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) серию снимков, на которых она позирует в обтягивающем мини-платье черного цвета. Однако Кардашьян в комментариях под публикацией попросила сестру сделать отметку о том, что данный наряд принадлежит ее бренду SKIMS. Дженнер отказалась. «Я взяла это платье в доме родителей, почему я должна продвигать твой бренд?» — возмутилась она.

В ноябре 2022 года дочь Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт сняла пародию на мать и прославилась в сети. На видео девятилетняя девочка предстала в наряде бренда Balenciaga, в котором Ким появилась на показе марки на Неделе моды в Париже.

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Мария Винар
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