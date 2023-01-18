Россиянин получил срок за убийство попутчика в поезде Владивосток — Москва

Убившему попутчика в поезде Владивосток — Москва россиянину дали 8 лет строгого режима

В Забайкальском крае россиянин получил восемь лет колонии строгого режима за убийство попутчика в поезде Владивосток — Москва. Об этом в среду, 18 января, сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России.

Как установил суд, вечером 2 ноября 2022 года в вагоне на участке между станциями Солнцево и Карымская Забайкальского края у двоих ранее незнакомых между собой мужчин произошел конфликт. Осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выхватил нож и нанес жертве несколько ударов в сердце, пробив грудную клетку. От полученного ранения 26-летняя жертва расправы скончалась на месте.

На ближайшей станции фигурант был задержан сотрудниками транспортной полиции. Вину в совершении особо тяжкого преступления он в полном объеме признал.

Ранее 18 января, сообщалось, что в Республике Татарстан 34-летнего российского уголовника задержали по подозрению в убийстве друга с которым он работал на стройке.