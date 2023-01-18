Огромный тунец сбросил рыбака за борт и утащил в неизвестном направлении

New York Post: тунец уронил рыбака за борт на глазах у его друга

Рыбак пропал у побережья американского штата Гавайи после того, как огромный тунец сбросил его за борт яхты и утащил в неизвестном направлении. Об этом сообщает New York Post.

Марк Ниттл рыбачил вместе с другом в шести километрах от берега города Хонауно-Напупу. Около пяти часов утра он поймал тунца. «Это огромная рыба», — сказал мужчина, после чего тунец уронил его за борт на глазах у друга, который ничего не смог поделать. Ниттл мелькнул на поверхности воды, после чего исчез. Друг бросился за ним за борт, но так и не смог его найти.

Полиция и береговая охрана организовали поиски Ниттла, но тунец мог утащить его далеко от яхты. «Как правило, происшествия случаются вдоль береговой линии. В данном случае ситуация иная, потому что все произошло на большой глубине», — заявил заместитель руководителя пожарно-спасательной службы Гавайев Дарвин Окинака. Он подчеркнул, что, если тунец действительно утащил мужчину за собой, зону поиска определить сложно.

Тунец ахи может вырастать до двух метров в длину и весить до 180 килограммов.

Ранее сообщалось, что 43-летний рыбак Дейвид Соарес из Бразилии упал с борта рыболовного судна, провел двое суток в открытом океане и был спасен. Он не поддался панике, снял с себя сковывавшую движения одежду и стал плыть по течению Атлантического океана.