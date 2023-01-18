Военному дали 2,5 года условно за самовольное оставление места службы в ЛНР

В Абакане военного осудили на 2,5 года условно за самовольный уход с места службы в ЛНР

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил рядового Белека Ооржака к 2,5 года лишения свободы условно за самовольное оставление места службы в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 24 июня фигурант находился в полевом лагере воинской части в ЛНР. Он ушел оттуда и поехал домой. 10 октября мужчина сам пришел в военную комендатуру.

Отмечается, что Ооржаку назначили двухлетний испытательный срок.

Ранее стало известно, что в Челябинске контрактника осудили на пять лет колонии за уклонение от мобилизации.