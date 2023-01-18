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15:24, 18 января 2023Силовые структуры

Защита пожизненно осужденного рыбинского маньяка направила жалобу на приговор

Защита пожизненно осужденного рыбинского маньяка Молчанова направила жалобу на приговор

Кадр: РИА Новости

Защита Виталия Молчанова, известного как рыбинский маньяк, осужденного пожизненно за изнасилование и убийство двух сестер, направила апелляционную жалобу на приговор суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Жалоба будет рассмотрена Первым апелляционным судом общей юрисдикции. Дата ее рассмотрения пока неизвестна.

Ранее Ярославский областной суд приговорил Молчанова к пожизненному сроку. Его судили за убийство несовершеннолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела обнаружила мать, вернувшись с работы. В преступлении был заподозрен сожитель женщины. Она познакомилась с 40-летним Молчановым в интернете и через месяц переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Мужчину задержали, он признался в убийстве детей.

Это не первая судимость Молчанова. В 2009 году в Екатеринбурге он зарезал и расчленил 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2019 году Молчанов досрочно освободился из мест лишения свободы.

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Елизавета Новикова
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